فيديو| طرح برومو مسلسل البريئة بطولة كارمن بصيبص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "البريئة"، المقرر عرضه بدءًا من 26 سبتمبر الجاري، ونشرت الفنانة كارمن بصيبص، بطلة العمل، الإعلان الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وعلقت كارمن :"الإعلان الأول لمسلسل البريئة، ينطلق أبتداءًا من 26 سبتمبر".

يتناول المسلسل قصة لغز يلاحق الفنانة كارمن بصيبص وماضيها، بداية من خروجها من السجن.

المسلسل يشارك فيه مجموعة من النجوم اللبنانيين منهم: تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم، من إنتاج Eagle Films جمال سنان وغيرهم، من إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.