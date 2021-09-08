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كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - أجرت الفنانة ” ميرفت أمين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” يوسف الحسيني ” في برنامجه التاسعة طمأنت من خلالها جمهورها ومحبيها عليها بعد نشوب حريق في الساعات الماضية بالعقار الذي تقطن به .
وخلال المداخلة قدم يوسف الحسيني التعازي لميرفت أمين في وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مشيرا إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع الفنانتين ببعضهما البعض .
وأعربت ميرفت أمين عن حزنها الشديد على رحيل دلال عبد العزيز وتأثرها بوفاتها فقالت وهي تبكي : ” الله يرحمها .. في حتة كبيرة قوي راحت مني وعندي غصة مش بتروح .. قطعت بيا جامد ” .
وتابعت : ” إحنا تقريبا مكناش بنفترق وولادها ولادي ومنة برضه بنتها .. كنا على طول مع بعض ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ميرفت أمين تتحدث باكية عن دلال عبد العزيز : ” حتة كبيرة قوي راحت مني وعندي غصة مش بتروح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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