الممثل الهندي أكشاي كومار يعلن وفاة والدته

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعلن الممثل الهندي أكشاي كومار وفاة والدته المنتجة الشهيرة أرونا بهاتيا اليوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن كومار كتب منشور على صفحته على موقع فيسبوك جاء فيه" لقد كانت جوهري، واليوم أشعر بألم لا يحتمل لأنني فقدت جوهر وجودي. رحلت والدتي أرونا بهاتيا بسلام صباح اليوم لتجتمع مع والدي في العالم الآخر".

وكان أكشاي يصور فيلما في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه عاد أمس الأول الاثنين بعد علمه بمرض والدته.