الفنانة السورية نسرين طافش تمارس اليوجا في سيشل

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"أنستقرام" .



وظهرت نسرين طافش هي تمارس رياضة اليوجا في جزر سيشل، وعلقت على الصورة قائلة: “ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك”.

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي في مسلسل "المداح" الذي شارك في شارك في بطولته كل من حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر .