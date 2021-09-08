رنا سماحة تهدي أغنية جديدة لمولودها القادم وترفض التعليق على طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة رنا سماحة حفلا غنائياً بساقية الاوي وسط حضور كبير من الجمهور ، وقدمت مجموعة من أغانيها، كما قدمت بعض أغنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وأهدت سماحة أغنية جديدة بعنوان «روح ماما» لمولودها القادم، مؤكدة أنها ستطرحها كاملة قريباً.

كما قدمت في الحفل أكثر من أغنية مع مينا عطا منها “عيش حياتك”، و”أنا الصاحب”، وقدمت للجمهور رسامة شابة على المسرح واحتفلت معها بعيد ميلادها.

يذكر أن هذا أول حفل لساحة بعد إعلان حملها وجدل انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب .

وكشفت سماحة في تصريحات صحافية قبل الحفل، إنها ستسمي ابنها مالك لأنها تحب ذلك الاسم، رافضة تماما التعليق على انفصالها عن زوجها.