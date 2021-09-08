“متل الأسد خليك”.. طوني عيسى يحتفل بعيد والده في كواليس “الهيبة – جبل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثل طوني عيسى والده الممثل ناظم عيسى بالاحتفال بعيد ميلاده في موقع تصوير مسلسل “الهيبة- جبل”، وذهب إلى هناك برففة أشقّائه وقدّموا له معايدتهم وسط فريق العمل وبحضور المخرج سامر برقاوي والقديرة منى واصف.

ونشر طوني عيسى مقطع فيديو في حسابه عبر “إنستغرام” من الاحتفال بعيد ميلاد والده وعلّق عليه قائلاً: “وصلنا على موقع تصوير مسلسل “الهيبة” وهيك فاجأنا أبو طوني بعيد ميلاده”.

وكان طوني وجّه معايدة لوالده في حسابه عبر “إنستغرام” قال فيها: “متل الأسد خليك بالحزّات صرخة بطل عالكون ودّيها، روح الروح وقلب القلب وكل الكون عقبال الـ ١٠٠٠”.

يذكر أنّ ناظم عيسى يؤدّي دور أبو علي في مسلسل “الهيبة”، وتحظى الشخصية بشعبية وإعجاب من قبل جمهور المسلسل.