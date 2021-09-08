ماذا حققت أغنية مايا دياب “حطالي روج” بعد أيام من طرحها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “لو كنت” التي أصدرتها النجمة اللبنانية مايا دياب على طريقة الديو مع الفنان المصري محمود الليقي، ما يقارب 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “حطالي روج” من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، وهي أوّل أغنية تصدرها مايا دياب من ألبومها الجديد بعنوان “أكتر شوية”.

ومن المقرّر أن تطرح مايا دياب باقي أغنيات ألبومها باللهجة المصرية “أكتر شوية” تباعًا خلال الفترة المقبلة عبر المتاجر الموسيقية، والألبوم من إنتاج شركة Craft Media.