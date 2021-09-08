زيندايا تكشف خضوعها لعلاج نفسي: أطمح لوضع صاحبات البشرة الداكنة في البطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة الأميركية زيندايا على غلاف مجلة “فوغ” في نسختها البريطانية حيث تحدثت عن أهمية الصحة العقلية ورغبتها في أن تصبح صانعة أفلام من بطولة النساء ذات البشرة الداكنة.

وأعلنت زيندايا عن خضوعها للعلاج النفسي كما شجعت من يستطيع تحمل تكاليف العلاج النفسي أن يخضع له أيضاً.

وقالت: “لا عيب في أن يعمل المرء على نفسه ويتعامل مع بعض الأمور بوجود شخصٍ يساعده ويتكلّم معه ولا يكون والدته أو ما شابه بل يكون شخصاً ليس منحازاً”.

وانضمت زيندايا إلى ممثلي الصف الأول بعد أن أصبحت الممثلة الأصغر التي تفوز بجائزة “إيمي” عن أفضل ممثل في دور رئيس.

وأضافت زيندايا عن طموحها في المجال الفني: “إذا أصبحت يوماً صانعة أفلام، سأختار دائماً امرأةً ذات بشرةٍ داكنة لتلعب دور البطولة. عليّ أن أعرف بسرعةٍ كيف أصبح مخرجةً. إنني أتعلم كل يوم ولا يزال هناك الكثير لأفعله”.

وبدأت زيندايا مسيرتها على قناة “ديزني” في مسلسل “شيك إت أب” واعترفت لـ”فوغ” بأنها رفضت أن تصوّر قبلتها الأولى على الشاشة واستبدلتها بقبلة على الخد.

أمّا الآن، فتروّج زيندايا لآخر أعمالها: فيلم “دون” الذي تلعب فيه دور البطولة ويشاركها الممثل تيموثي.