كاظم الساهر نجم أولى ليالي “أمسيات خالدة” في “إكسبو 2020 دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف “إكسبو 2020 دبي” عن سلسلة “أمسيات خالدة” الغنائية، التي سيدشنها في أكتوبر بحفل غنائي لقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، وستقدم عبرها كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضاً مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

ووضع “إكسبو 2020 دبي” برنامجاً مميزاً وحافلاً لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بعد، مستعيناً بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع “إكسبو 2020″، وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة “أمسيات خالدة”، على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لـ”إكسبو 2020 دبي” على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعاً من موضوعات “إكسبو 2020 دبي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، والتي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية، وقدراتهم الإبداعية.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لـ”إكسبو 2020 دبي”، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض غامرة بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار “إكسبو” مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، بالإضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقالت لبنى هارون، نائب رئيس – صُنّاع اللحظة في “إكسبو 2020 دبي”: “يسرنا إطلاق سلسلة (أمسيات خالدة)، التي ستقدم نخبة من الفنانين العرب والعالميين، في حفلات متميزة بأسلوب وقالب مبتكرين. وسيقدم الفنانون عبر هذه العروض الممتعة والهادفة رؤيتهم لموضوعات (إكسبو 2020 دبي)، في احتفال بالإبداع والتنوع والثقافة”.

واحتفالاً بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون قيصر العرب كاظم الساهر ممثلاً لهذه المنطقة بأكملها. وبصفته واحداً من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى، ممن حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي، سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات “إكسبو 2020 دبي” الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية، وسيذاع الحفل على موقع “إكسبو” على الإنترنت، وتلفزيون “إكسبو” على “يوتيوب”، ويُبث في أنحاء العالم عبر عدة قنوات.

وبهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: “أشعر بسعادة غامرة، لأنني بعد غياب سنتين سألتقي جمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب (إكسبو 2020 دبي). وذلك في أول ليلة من (أمسيات خالدة)، وستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا، وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. وأعدكم بأنها ستكون ليلة رائعة”.



المزيد من المعلومات بخصوص تاريخ ومواعيد الحفلات والاستعراضات، سيعلن عبر الموقع الإلكتروني (www.expo2020dubai.com). وستضمن تجربة إكسبو الرقمية الفريدة تَمَكُّن ملايين المشاهدين في أنحاء العالم من الاستمتاع بالعروض، مع الحفاظ على التزام “إكسبو 2020 دبي” بالحفاظ على صحة وسلامة جميع الزوار والمشاركين وفريق العمل.

يُقام “إكسبو 2020 دبي” طوال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022؛ وسيرحب الحدث الدولي بزواره لنصنع معاً عالماً جديداً على مدى أشهره الستة، التي ستكون احتفالاً بإبداعات البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافاتها. وسيكون الفن والموسيقى إحدى الأدوات المهمة، التي سيستعين بها الحدث الدولي، لما لها من قوة وقدرة على توحيد شعوب العالم.