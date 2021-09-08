فيديو.. ميمي جمال تكشف سر غيابها ورأيها في مسلسل "الاختيار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية ميمي جمال عن سر غيابها على الساحة الفنية لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

وقالت ميمي جمال في حوار مع برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إنها تود الرجوع للفن من خلال أعمال تليق بمشوارها الفني، وتتناسب مع عمرها ومكانتها الفنية.

وتابعت ميمي جمال: "عايزة أرجع للفن، والفلوس مش كل حاجة، ولكن يهمني طريقة التعامل معايا وأكون مرتاحة مع الإنتاج وأقدم أدوار جديدة تمتع الجمهور".

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد حلمي، ووصفت تجربتها معه بأنها ممتعة، وأنه فنان متواضع ولا يشعر من حوله أنه نجم العمل.

وأشادت الفنانة ميمي جمال بعدد من الأعمال التلفزيونية مثل مسلسل المداح ودور محمد إمام في مسلسل النمر ، إضافة إلى مسلسل ياسمين عبد العزيز "إلي مالوش كبير".

وقالت إن مسلسل "الاختيار " هو " تاريخ في حد ذاته".



