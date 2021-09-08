شكرا لقرائتكم خبر عن قفشات النجوم .. كيف ردت هدى سلطان على استظراف المعجب الشايب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نجوم الزمن الجميل يتمتعون بخفة ظل وتلقائية وبساطة فى التعامل بشكل كبير، وكانت حياتهم تمتلئ بالطرائف والفكاهات والمواقف الضاحكة حتى فى أوقات الجد والأزمات.

وقد يعتقد البعض أن هذه المواقف الطريفة وخفة الظل كانت قاصرة على نجوم الكوميديا الذين رسموا الضحكة بأعمالهم الخالدة على وجوه الملايين، وأن كبار النجوم الذين اتسمت أدوارهم بالجدية أو القسوة أو الرومانسية بعيدين كل البعد عن هذه المواقف والقفشات والفكاهات، ولكن الحقيقة أنه حتى هؤلاء النجوم كانوا كثيراً ما يواجهون المواقف الطريفة ويتمتعون بخفة الظل فى العديد من المواقف التى واجهتهم.

وكان من بين النجوم الذين يتمتعون بخفة ظل معروفة الفنانة الكبيرة هدى سلطان والتى عرفت بين زملائها بأنها صاحبة نكتة، وكثيرا ً ما واجهت العديد من المواقف الطريفة، ومن بينها عندما ذهبت لإحياء حفلة فى الأرياف، فقابلها بعض الأعيان ليشكرونها على مشاركتها فى الحفل، وكان من بينهم شخص يحاول الاستظراف وإلقاء النكات السخيفة، ويضحك عليها وحده.

ولاحظت هدى سلطان أن هذا الرجل قد ملأ الشيب شعر رأسه وذقنه إلا شاربه الذى كان شديد السواد، وأثناء الحديث قال أحد الحاضرين للفنانة الكبيرة :" والله انتى رجعتينا لأيام الشباب بأغانيكى الحلوة دى"، فرد الشخص الذى يحاول الاستظراف قائلاً :" على العموم أنا لسه شباب والحمد لله " ، وبسرعة قالت له هدى سلطان :" فعلاً ده حتى شبابك كله طالع فى شنبك"، وضحك الحاضرون بينما شعر المستظرف بالخجل.