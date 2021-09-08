شكرا لقرائتكم خبر عن "من أجل زيكو" يضع منة شلبى فى منطقة الكوميديا بتوقيع بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما قدم المخرج بيتر ميمى عدة أعمال مميزة، دخل من خلالها عالم الأكشن والبوليسية والعسكرية، أبرزهم سلسلة كلبش، وحرب كرموز والاختيار بجزأيه، يقدم هذه المرة عملا سينمائياً جديداً يحتوى على الكوميديا الاجتماعية في فيلم "من أجل زيكو"، الذى يلعب بطولته النجمة منة شلبى والنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيداً عن الأكشن والحركة، وانتهى مخرج العمل بيتر ميمى من تصوير ما يقرب من 50% من مشاهد العمل، صور خلالها في عدة مناطق في أطراف القاهرة، ومنها العين السخنة، و6 أكتوبر، ومناطق أخرى سيتم التصوير فيها خلال الأيام المقبلة .

فيلم "من أجل زيكو" يشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، كل من محمود حافظ، محمد محمود، وعدد من الشباب، تأليف وإخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز يعرض لهما حالياً في السينمات فيلم "موسى"، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.