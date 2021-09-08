شريف إدريس يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في السراء والضراء، إيجابي كورونا".

وكان "إدريس" قد كشف قبلها عن تعرضه لوعكة صحية، وكتب: "أنا تعبان ورايح أعمل مسحة.. جالي دور برد من يومين وقلت برد عادي بشم وبتذوق على خفيف.. قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كأني محروق.. ادعولي تطلع النتيجة سلبية.. مرعوب على مراتي وولادي".

يذكر أن شريف إدريس شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "قصر النيل" وهو من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي.

