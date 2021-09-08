علي جابر يشن هجوما على الفنانين اللبنانيين باستثناء هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 08:26 صباحاً - شن مدير مجموعة إم بي سي ” علي جابر ” هجوما في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر على بعض الفنانين اللبنانيين لافتقادهم للحس الوطني والإنساني .

واستثى علي جابر الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” من ذلك حيث أشاد بها وبما تقوم به من تكريس لوقتها وفنها من أجل مساعدة لبنان والشعب اللبناني في أزمته .

فكتب في تغريدته قائلا : ” لا شك أن من بين الفنانين اللبنانيين الكثر هناك قلة عندها الحس الوطني والانساني مثل مايا دياب فهي تكرس وقتها وفنها وسمعتها وترفع صوتها لمساعدة بلدها وأهله في محنتهم ” .

ومن جانبها ردت مايا دياب في تغريدة لها على الإعلامي علي جابر معربة عن تقديرها لإشادته بها وحبها له فقالت : ” أنا بتابعك من زمان وبتعرف محبتي إلك .. غير على الصعيد الشخصي بحترم حسّك الوطني العالي وكلامك اللي دائما بيعمل فرق ” .

وتابعت : ” بشكرك كتير وحبي لوطني أكبر من كل شي أكبر من الوقت ومن الفن .. هيدا الواجب موجود بداخلي ولازم يكون بداخل كل لبناني وبعرف إنه موجود بداخلك بكمية كبيرة .. كلنا للوطن ” .