تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.56 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.60 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، فى البنك العقاري المصري العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

ميكنة الإجراءات الحكومية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بضرورة تنفيذ برنامج ميكنة مؤسسات مصر بالكامل، حتى لو كلف الأمر 100 مليار جنيه.

وقال السيسي: "قولت للدولة من 3 أو 4 سنين ممكن تقدروا تعملوا ميكنة كاملة لكل الأنشطة لتحييد العمل البشري وإجراءاته، وعايزين 100 مليار جنيه، فحد يقولي 100 مليار جنيه تدفعهم في الميكنة، أقوله أيوة".

وتابع: "خلوا بالكم حق دولة زي مصر، حجم العمل لو مميكن ميكنة كاملة، كتير من الحاجات اللي بتعانوا منها وبتشوفوهوا مش هتبقى موجودة".

وأضاف الرئيس، خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري وعمليات التطوير فيه، أن السبيل للقضاء على الفساد، هو "التعامل مع الماكينات وليس البشر"، حسب بوابة الأهرام المحلية.

وأشار السيسي إلى أن "الفساد مش هيتواجه غير كده".

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.170 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع.