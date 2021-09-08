شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أقل من شهر على عرضه..فيلم Respect يحصل على تقييم67% من الجمهور والنقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Respect الجديد على تقييم وصل إلى 67% من قبل 141 ناقد عالمى، و 95% من قبل أكثر من 2500 مشاهد، من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 13 أغسطس الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.



Respect

يدور فيلم Respect بعد بداية مسيرة أريثا فرانكلين المهنية من طفلة تغني إلى نجمة عالمية، العمل هو القصة الحقيقية لرحلة أيقونة الموسيقى أريثا فرانكلين في أثناء الوصول وتحقيق حلمها.

يقوم كل من جينيفر هدسون، فورست ويتيكر، مارلون وايانز، تيتوس بيرجس، أودرا ماكدونالد، مارك مارون، هيذر هيدلي، كيمبرلي سكوت، هيلي كيلجور، سايكون سينجبلو ببطولة فيلم Respect.