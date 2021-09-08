أحدث ظهور لمنة عرفة مع زوجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصورة: "مع راجلي"، بينما علق زوجها :"كنتي قمر أوي اليوم ده".

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.

ونشرت "منة" صورة مع زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر وغيرهم.