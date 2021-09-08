سلوى المطيري تروي قصة غريبة عن سبب شهرة وثراء هند القحطاني.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة الكويتية سلوى المطيري ظهرت فيه وهي تتحدث عن اسباب شهرة وثراء مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني.

وارجعت سلوى المطيري سبب شهرة وثراء هند القحطاني في فترة قصيرة الى مساعدة قدمتها لها شابة كويتية تملك الكثير من العلاقات.

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وقالت سلوى المطيري انها تلقت اتصالا من سيدة كويتية ابلغتها انها قامت بزيارة هند القحطاني في الولايات المتحدة وقررت دعمها لكي تصبح من اوائل المشاهير والاثرياء.

وتابعت ان هذه “البنت الكويتية”، كما وصفتها، حددت مدة عام واحد لتحقق وعدها وان لديها علاقات في الخليج والكويت.

وقد اثار هذا الفيديو موجة من السخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “واين هذي البنت خليها تغيرلنا حياتنا” و “والله لو فيها خير جان دعمت نفسها او دعمت صديقتها سلوى. كلام مجمع. تعال وتسمع.”.