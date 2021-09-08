وصلة شجار جديدة بين هيا الشعيبي والهام الفضالة.. “جهلة اربعين” و تهديد بالقانون!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - ما زالت أزمة التصريحات المتبادلة بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ومواطنتها هيا الشعيبي مستمرة، بعد أن ردت الأولى على تصريحات الشعيبي الأخيرة متهمة إياها بالمراهقة.

وأكدت إلهام الفضالة أنها ستأخذ حقها بالقانون خلال الفترة القادمة ولن ترد على ما يقال عنها مؤكدة أنها لم تسبب الضرر لأحد طوال حياتها.

وقالت إلهام الفضالة معلقة: “حياتي أنا خلتها لشغلي وبيتي والباقي للقانون”، وتعجبت من التصريحات المستمرة ضدها. وتابعت معلقة: “يعني شيء غريب إنسان أنا طلعته من حياتي من غير مشاكل ما سويت شيء وبعدها خلاص انسحبت من حياتك بدون مشاكل ما سبيتك ولا غلطت عليك ولا أذيتك”.

ولم تذكر إلهام الفضالة اسم الفنانة هيا الشعيبي بشكل مباشر، إلا أنها واصلت الحديث مؤكدة أنها لم تسبب الضرر لأحد معلفة: “تقول إلهام الفضالة تشيل اسمي من العمل كأن أنا منتجة العمل ولا أدري”.

واستمرت في حديثها قائلة: “الله بيجب لي حقي بالقانون ما سبيت أحد وما ضريت أحد كفو خيركم وشركم خلاص، روحوا واسعوا علشان الله يسعى وياكم “.

وكانت هيا الشعيبي قد ظهرت في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات تتحدث فيه عن ما وصفته بـ “مراهقة الأربعين” في إشارة بشكل غير مباشر إلى إلهام الفضالة، وفق تعليقات المتابعين.

وقالت هيا الشعيبي إن بعض السيدات بعد وصولهن سن الأربعين تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينات، معلقة: “مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا”.