شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ولاد البلد" بقرى ومدن الدقهلية ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة الدقهلية من قرية كفر الحاج شربيني ضمن مشروع المواجهة والتجوال ويستمر العرض بقرى المحافظة حتى 15 من شهرسبتمبر الجاري، ليتم بذلك تقديم العرض بـ 20 قرية وتوابعها منذ انطلاقه شهر أغسطس الماضي .

ويقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال أن حضور العرض بالقرى فاق التوقعات، فيصل الحضور أحيانا بليلة العرض الواحدة الى 1500مشاهد ، حيث تقام العروض بالساحات و المدارس بالقرى، ومن المقرر أن ينتقل العرض خلال جولته بمحافظة الدقهلية ما بين 10 قرى .



ولاد البلد

عرض "ولاد البلد " يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.