مي سليم تنشر صور من عطلتها الصيفية وكريم أبو زيد يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة
نشرت الفنانة مي سليم صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وعلقت "مي": "باي باي صيف"، بينما علق الفنان كريم أبو زيد على الصور: "قمر".
ومن ناحية أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه"، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج محمد أمين.
وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.