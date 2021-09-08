مي سليم تنشر صور من عطلتها الصيفية وكريم أبو زيد يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

نشرت الفنانة مي سليم صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت "مي": "باي باي صيف"، بينما علق الفنان كريم أبو زيد على الصور: "قمر".

ومن ناحية أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه"، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.