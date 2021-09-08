لأول مرة ميمي جمال تظهر مع ابنتيها التوأم.. تعرف عليهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:40 صباحاً - حلّت الفنانة المصرية ميمي جمال، ضيفة على مواطنتها الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في حلقة الامس من برنامج ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “دي إم سي”.

وظهرت ابنتا الفنانة ميمى جمال التوأم معها في الحلقة، وتحدثها عن كواليس علاقتهما بوالديها وكشفا كواليس طفولتهما.

وقالت ميمي جمال: “فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا وورودًا جميلة، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص”.



من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: “أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل في مجال الموضة والأزياء وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا فنية “.



كما قالت نجلاء حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال :” كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية ابنتي وبعد تخرج ابنتي بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب القراءة “.

يذكر ان ميمي جمال تزوجت من الفنان الراحل حسن مصطفى عام 1966 وانجبا ثلاثة بنات هن سمية والتوأم نجلاء ونورا واستمرا زواجهما حتى وفاته عام 2015.