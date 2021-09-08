ليلى طاهر تفاجىء جمهورها بهذا القرار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:40 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر جمهورها بإعلانها أنها قررت اعتزال الفن بشكل نهائي بعد ابتعادها عن المشاركة بأي عمل فني خلال السنوات الماضية مؤكدة بأن هذه الخطوة تأتي احتراما لتاريخها.

وقالت ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، “قررت الاعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي”.

وأضافت الفنانة ليلى طاهر أنها يعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تناسبها، متابعة: “الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفى ما عملته من تاريخ ومفيش داعى أنى أعمل أي حاجة لمجرد التواجد”.

وأوضحت الفنانة ليلى طاهر، أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمعة بحياتها الآن، مختتمة “اكتفيت بما قدمت في تاريخي واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته”.

محطات في حياة ليلى طاهر

ولدت ليلى طاهر عام 1939 وقدمت طوال مسيرتها الفنية عددا من الأفلام والأعمال الفنية الهادفة منها الناصر صلاح الدين ولاتطفئ الشمس وعاشت للحب وعفوا ايها القانون والمدمن والطاووس وزمان يا حب وقطة علي نار وحكمت المحكمة والبيوت أسرار.

بدأت الفنانة ليلي طاهر العمل كمذيعة في التلفزيون المصري واشتهرت في ستينيات القرن الماضي بتقديمها برنامج (مجلة التلفزيون).ثم اتجهت للعمل في مجال السينما، وشاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).

وكان آخر ظهور فني للفنانة ليلي طاهر (81 عاما) في 2014، بمشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل “الباب في الباب”، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية “الست كوم”.بينما كان آخر أفلامها “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، والفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، وهو من إنتاج 2008.