محمد الفلاح - أمل حجازي تثير الجدل بسبب نجاسة الكلب

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور حول ”نجاسة الكلب“، قالت فيه إن الكلب أصبح صديقها الجديد.



وعلقت أمل حجازي على الصورة، في حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، بالقول: ”حديث أن الكلب نجس هو مُخالف للقرآن الكريم.. فالكلب هو صديق وفي وحنون.. ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ألّا نأكل الخنزير لأنه مُضر بالصحة“.

وأضافت الفنانة اللبنانية المعتزلة: ”والخنزير أيضًا ليس نجسًا فهو من مخلوقات الله.. والله لا يخلق شيئا نجسا.. فقط لحمه مضر بالصحة؛ لأنه يحتوي على جُرثومة يُمكن أن تهلك الإنسان“.

وتابعت: ”أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف.. وذكر لنا أيضًا أن نأكل مما أمسك بفمه.. فكيف له أن يكون نجسًا!!.. هذا مُخالف تماما للقرآن!!.. وأنا شخصيًا ضد أي حديث يُخالف كتاب الله.. هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد“.

الأمر الذي تسبب في حالة جدل على صفحتها من قبل متابعيها، حيث تباينت ردود الأفعال على المنشور بين مؤيد ومعارض.