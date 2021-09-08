شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية جان بول بلموندو وجان لوك جودار والموجة الفرنسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل عمل الراحل جان بول بلموندو مع المخرج جان لوك جودار انطلاقة كبيرة للراحل بلموندو الذي غادرنا قبل ساعات، حيث شكل بلموندو موجة سينمائية جديدة في السينما الفرنسية، وأصبح أحد عمالقة الفن السابع.

يعتبر بلموندو المخرج جان لوك جودار واحدا من أهم ملهميه، حيث قال في تصريحات سابقة له إنه من أحببه في السينما ومنحه الثقة في قدراته بعدما حاول الكثير إحباطه، خاصة أنه لا يحمل ملامح الجان في السينما الفرنسية المتعارف عليها.

ونال بلموندو جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، وهي جائزة شرفية فيما نال جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينسيا و جائزة سيزار الفرنسية الشرفية عن مجمل أعماله.

ونال وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي ووسام فيلق الشرف الفرنسي، وأعلن قصر الإليزيه، عن إقامة حفل تأبين يوم الخميس.

من اشهر أعمال الراحل كان فيلم Breathless والذي دارت أحدثه حول الشاب المجرم (مايكل) والمعجب كثيرًا بشخصية من الأفلام السينمائية وهي (هومفري بوجارت)، وهو من إخراج جان لوك جودار.

وشكل فيلمه Pierrot le Fou عام 1965 من إخراج جان لوك جودار موجة جديدة في السينما، حيث جمع العمل بين جان بول بلموندو وآنا كارينا، وهو الفيلم الروائي الطويل العاشر لجودار.