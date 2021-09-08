شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم لـ"الخليج 365": أشارك بحلقة فى مسلسل وعد إبليس وأواصل تصوير "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة نيللى كريم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف، حيث انتهت من تصوير حلقة ضمن أحداثه في أحد الديكورات، وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى عمرو من تصوير حوالى 3 حلقات، ويعد المسلسل أول أعمال عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربى ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.





وأضافت النجمة نيللى كريم في تصريحاتها أنها تواصل تصوير فيلم "السرب" بطولة النجم احمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداثه، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.





ومن ناحية أخري، تصدرت نيللي كريم منصات البحث والسوشيال ميديا بعد زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وتم عقد القران الأسابيع الماضية في الساحل الشمالي بحضور عدد من النجوم والفنانين والمقربين منها فى جو عائلى.





وشاركت نيللى كريم عدد من الصور الصيفية فى شهر العسل بإطلالة مميزة من خلال فيديوعلى أغنية "كل الناس" لـ حسن أبو الرووس وفريق الصواريخ، وظهرت نيللى بأكثر من إطلالة، الأولى فستان أسود مع قصة من الريش، والثانية توب أزرق مع بنطلون أبيض، ولم تنسى نيللى كريم إطلالة الأبيض مع الأسود.