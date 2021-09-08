درة على متن "يخت" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية دُرة، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دُرة في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة على متن "يخت" داخل البحر، خلال رحلتها إلى إيطاليا.

وعلقت درة على الصور: "أحيانًا تقودنا الحياة إلى قرار مصيري قد يغيّر كل شيء.. هل نذهب بلا رجعة ونبدأ من جديد؟ هل نعود ونتراجع لتمشي في طريق آخر؟".

واحتفلت دُرة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، بأحد فنادق مدينة الجونة.

وشاركت دُرة في رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.