شكرا لقرائتكم خبر عن الجلطة الدماغية وراء وفاة جان بول بلموندو.. وحفل تأبين للراحل غدا بالإليزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ طويل من العطاء منحه أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو لجمهوره عبر السنين، حيث يعتبر واحدا من أشهر وأهم نجوم فرنسا مقدما ما يزيد عن 80 فيلما.

حفر جان بول بلموندو أعماله في ذاكرة محبيه وبأرشيف السينما الفرنسية والعالمية، حيث قدم الأدوار الصعبة، لا يستطيع أن ينسى أحد فيلم Le guignolo والذي قدم فيه مشهدا صعبا معلقا في مروحية فوق فينسيا بإيطاليا.

تميز بلموندو بالوسامة الرجولية فلم يكن يحمل ملامح الوسامة الفرنسية المعتادة، بل اعتمد بشكل كبير على صفاته وكاريزمته وابتسامته المشرقة ولقب بـ"الوحش المقدس".

تعاون بلموندو مع آلان ديلون، حيث كان التنافس بينهما على أشده، وعملهما سويا في فيلم Borsalino كان حدث سينمائي عظيم. قدم بلموندو العديد من الأعمال الناجحة إلى أن أصيب بجلطة دماغية عام 2001 تسببت فى تعطل قدرات النطق بشكل كبير.

ووصف الرئيس الفرنسي بلموندو بأنه كنز وطني كبير، معبرا عن حزنه الشديد على رحيله، وأعلن قصر الإليزيه عن حفل تأبين للراحل غدا الخميس.