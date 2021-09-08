شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: سورة "مريم" سبب تسمية حفيدتى بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكت الفنانة الكبيرة ميمى جمال قصة تسمية حفيدتها باسم "مريم"، وذلك خلال استضافتها فى برناج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قائلة إن الفنان الراحل حسن مصطفى كان يستمع إلى الراديو لتلاوة سورة مريم، بعدها فتح المصحف "عشوائيا" فظهرت سورة مريم، بعدها قرر تسمية حفيدته بهذا الاسم.

وقالت الفنانة ميمي جمال إنها ابتعدت عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

وأضافت ميمي جمال: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص".

وتابعت ميمي جمال: "والدتي هي من كانت تقوم بضرب بناتي في مرحلة الطفولة، وأنا مكنتش بضرب، ووالدتي كانت تعتقد أن ما تفعله هو الطريقة الأمثل لتربية الأطفال.. وكانت تساندي كثيرًا في تربية أبنائي أثناء العمل وتصوير الأفلام".

وعن أمنياتها قالت ميمى جمال: "دلوقتى كل اللى بتمناه أشوف نجاحى مبسوطين وناجحين أكثر من رغبتى فى العودة".