شكرا لقرائتكم خبر عن طفولة مشردة.. وفاء صادق تكشف عن صورة فى طفولتها مع والدتها أسمهان توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء صادق عن صور نادرة لها فى طفولتها مع والدتها الفنانة القديرة أسمهان توفيق، وأيضا صورة رومانسية لوالدتها بالأبيض والأسود مع والدها المخرج الكبير الراحل عادل صادق، موجهة التحية لهما.



وفاء صادق مع والدتها أسمهان

ونشرت وفاء صورتها مع والدتها الفنانة أسمهان توفيق، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا وأمى.. الطفولة المشردة"، كما علقت على صورة والديها: "إلى أبى وأمى.. مع التحية"، دون الإشارة إلى توقيت أو كواليس التقاط هذه الصور.



المخرج الراحل عادل صادق مع زوجته أسمهان

يشار إلى أن وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى "فضة قلبها أبيض"، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏





وسبق وكشفت الفنانة وفاء صادق عن كواليس مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلة، إن نجاح المسلسل بسبب الحالة الحلوة التى وصلت لنا عن طريق المخرج أحمد توفيق والفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل وسهير البارونى، لأنهم وصلوا لينا أننا عيلة بجد مش موضوع اننا بنعمل مسلسل وخلاص.

وأضافت: "الأكل اللى كان موجود فى فرح سنية، كله أكل بيتى لأنه معمول فعلا فى بيوت عبلة كامل وسهير البارونى وفنانين آخرين، والمخرج أحمد توفيق قرر ميكونش فى غداء فى يوم التصوير ده عشان نكون جعانين وناكل بجد زى ما طلعنا فى الكاميرا".