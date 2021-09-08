شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير حدوتة "قلب مفتوح" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد خالد أمين لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير حدوتة "قلب مفتوح" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل، مشيراً إلى أن التصوير استغرق 8 أيام متواصلة، صور فيها في عدة مناطق متفرقة داخل القاهرة.

وأضاف أمين، أنه من المقرر عرض المسلسل خلال الأسبوعين المقبلين على قناة الحياة، لافتاً إلى أن المسلسل حالياً في مرحلة المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.

حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.