شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر وبرومو دعائى لحدوتة "عائلة جيجي" وعرضه السبت المقبل على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل "ورا كل باب" عن البوستر الدعائي لحدوتة "عائلى جيجي" المقرر عرضها فى 5 حلقات يوم السبت المقبل على قناة الحياة، وتصدر البوستر كل من الفنان إسلام جمال والفنانة هدى الأتربى وليلى عز العرب والفنانة نادين وهند عبد الحليم، بالإضافة لعدد من الفنانين.

كما كشف صناع العمل على البرومو الرسمى للحدوتة، والذى أوضح مشاهد كوميدية بين أبطال الحدوتة التى تترأسها مدام جيجي هانم " ليلى عز العرب"، بالاضافة إلى دخول كبيرة العائلة لعالم الإنترنت.

مسلسل عائلة جيجى، بطولة الفنانة هدى الاتربى وإسلام جمال وليلى عز العرب ونادين وهند عبد الحليم وفنانون اخرون، المسلسل من تأليف محمد الشواف، واخراج منال الصيفى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.