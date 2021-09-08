شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو.. سلام يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن تخيم على الأوساط السينمائية في فرنسا والسبب هو رحيل أيقونة السينما الفرنسية جان بول بلموندو. رحل جان بول بلموندو عن عمر 88 عامًا وهو النجم الذي منحه مهرجان فينسيا جائزة الأسد الذهبى عن إنجاز العمر.

ولد جان بول بلموندو تشارلز فى الثلاثينات بنويلي سور سين بفرنسا، وبدأ حياته الفنية كهاوٍ، حيث كان بطلا للملاكمة بسن 17 سنة، وقام بإداء دور ثانوي في جان لوك جودار عام 1960 والذي جعل منه شخصية رئيسية بالسينما الفرنسية. تنوعت أدوار بلموندو بين السينما والمسرح وأفلام الكوميديا والحركة، معتمدا على أداء الأدوار الصعبة

حصل جان على العديد من الجوائز العالمية، تزوج بلموندو من إلودي قسطنطين عام 1953 وأنجب ثلاثة أولاد هما باتريشيا وفلورنسا وبول، ثم تزوج عام 2002 من ناتلي وأنجب ستيلا.

اقبتست منه السينما المصرية الكثير من الأعمال منها فيلم سلام يا صاحبي بطولة عادل إمام وسعيد صالح عام 1987 بشكل جزئي، وذلك من خلال الفيلم الفرنسي Borsalino من بطولة جان بول بلموندو وآلان ديلون. Borsalino يعتبر حدثاً سينمائياً فريدا فى عام 1970 لأنه جمع بين بلموندو وديلون .