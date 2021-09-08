شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشبه بنتا حسن مصطفى أبيهما الراحل؟ ميمى جمال تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنانة القديرة ميمى جمال وابنتيها نورا ونجلا من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، وطرحت الأخيرة سؤالا حول صفات بنات الراحل حسن مصطفى وهل تشبهان أبيهما أم لا؟

وأجابت الفنانة ميمى جمال أن نورا ست بيت لا تعمل، أما نجلا تتلقى "كورسات" فى الفن، دلوقتى بشتغل فى الخزف والفخار وبتحب القراءة جدا، مؤكدة أن الفنان الراحل لم يكن يضربهما، قائلة: "حسن مكانش بيضرب البنات ولا أنا".

وقالت نجلا حسن مصطفى: "بابا كان منظم جدا وخجول، وأنا زيه بالظبط، وأضافت ميمى: "حسن لا يمكن مينزلش كل يوم، يروح نادى النقابة يلعب كوتشينة مع أصحابى، ونورا زيه بالظبط".

واسترجعت إسعاد يونس ذكريات برنامج بدون كلام تقديم حسن مصطفى وقالت إن إشاعة انتشرت وقتها بأن حسن يخبر مسمى جمال بأسماء الأفلام.

وعن أمنياتها قالت ميمى جمال: "دلوقتى كل اللى بتمناه أشوف نجاحى مبسوطين وناجحين أكثر من رغبتى فى العودة".