"بابا مجاش الخطوبة ليه".. تعليقات الجمهور على خطوبة نور ابنة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت "نور" ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، أمس الثلاثاء، بخطبتها.

ونشرت "نور" صورة لها رفقة خطيبها، وعلقت على صورة خاتم الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "حب حياتي فاجأني بهذا العرض".

وحازت الصور على إعجاب متابعي "نور"، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك"، و"أجمل نور"، و"ألف مبروك يا نونو وربنا يسعدك يا أطيب قلب"، و"ألف مبروك وربنا يتمملك بخير"، و"فين العريس"، و"هو بابا مجاش الخطوبة ليه"، وغيرها من التعليقات.

خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.