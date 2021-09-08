ياسمين صبري بـ"التايجر" وتارا عماد بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان تايجر قصير، خلال تواجدها بأحد الدول الأوروبية.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، وفستان أسود أنيق.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود قصير، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ديانا حداد

نشرت المطربة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، لاقت الصورة إعجاب متابعيها..

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

زينب فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أبيض، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.