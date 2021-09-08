الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط يحتفي بالسينما السورية في دورته الـ37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط بالسينما السورية في دورته المقبلة، والتي تنعقد خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، برئاسة الأمير أباظة، ويشهد المهرجان مشاركة 5 أفلام سورية في مسابقاتها المختلفة في عرضها العالمي الأول.

ويشارك فيلم "الإفطار الأخير"، إخراج وتأليف عبد اللطيف عبد الحميد في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويدور حول قصة حب بين زوجان، ولكن فرقهما الموت، حيث توفيت الزوجة بينما كان يتناولان الإفطار وبقيت قصة حبهما والتفاصيل التي حملها الزوج لها في ذاكرته المليئة بالأحداث، وكان لديه رغبة شديدة في اللحاق بزوجته حتى التقى بشخص مليء بالطاقة حفز رغبته على البقاء وتقديم المزيد من العمل والإبداع.

كما يشارك أيضًا فيلم الظهر إلى الجدار للمخرج والمؤلف أوس محمد، في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

ويدور الفيلم حول قصة الدكتور قصي، الذي يحمل دكتوراه في الإعلام، تتغير حياته عندما يعرف أن صديق طفولته الذي انقطعت أخباره منذ زمن يعاني من مشكلة، ويقع تحت ضغوطات هائلة جعلته في موقف صعب، وعندها تبدأ رحلة البحث: أين كان الصديق ؟ وما الذي حصل معه؟ وكيف أصبح في هذا الموقف ؟ وأثناء رحلة البحث يعيد قصي اكتشاف نفسه وما يحدث حوله.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يشارك فيلم حبل الغسيل، من إخراج وتأليف محمود جقماقي، ويخلص الفيلم معاناة الناس في الحرب السورية والعسكرية من خلال رصد حركة الأقدام، وتجوال الناس في السوق وآثار الحرب على الحياة العامة عبر تباين أشكال الأحذية، كما يطرح قصة فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب بمنتهى الاشتياق ولكنه يعود فاقدًا ذراعه وقدمه.

ويشارك أيضا الفيلم القصير الفوتوغرافي للمخرج المهند كلثوم، ويدور حول تأثيرات الحرب السورية، وما بعد الحرب على الطفل السوري، والعمالة التي تفرض عليهم الوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، والآثار السلبية التي تعرضوا لها جراء ويلات الحرب.

كما كانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم النجم دريد لحام ضمن فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان ومنحه وسام عروس البحر المتوسط، ويشارك المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان هذا العام.