شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال لـ"صاحبة السعادة": نفسى أرجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنانة القديرة ميمى جمال من خلال برنامج "صاحبة السعادة" ووجهت إسعاد يونس لها سؤالا حول عودتها بعد غيابها سنوات طويلة عن الظهور على الشاشات، وقالت: "نفسى أرجع بس شرط أكون مرتاحة فى طريقة التعامل، لأن الوضع الآن تغير، والمخرجون والمنتجون كانوا بيدلعونا دلوقتى بحس إنى مضغوطة ومش مبسوطة عشان كدة بعتذر".

وعبرت ميمى جمال عن سعادتها بتجربتها مع النجم أحمد حلمى فى فيلم "لف ودوران: قائلة: "كنت سعيدة جدا بترجبتى مع أحمد حلمى، شخص جميل ومتحسيش إنك قدام نجم".

وعن أمنياتها قالت ميمى جمال: "دلوقتى كل اللى بتمناه أشوف أولادى مبسوطين وناجحين أكثر من رغبتى فى العودة".

وعن رأيها فى الأعمال الحالية قالت: "بحب أشوف المسلسلات الجديدة عشان أشوف إحنا رايحين فين، ورمضان الماضى عجبنى محمد إمام فى (النمر) وحمادة هلال فى (المداح)، وياسمين عبد العزيز فى (اللى ملوش كبير)، و(الاختيار) الذى لا اعتبره عملا فنيا بقدر ما اعتبره تاريخ، وجسمى بيقشعر لما بشوف حد مات فى المسلسل".