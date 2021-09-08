شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تقدم ميدلي لـ وردة فى ساقية الصاوى ومينا عطا وشيرين يحيى يشاركانها الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المطربة رنا سماحة خلال حفلها الذى أحيته رغم حملها في طفلها الأول على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، وصعدت رنا سماحة على المسرح على أنغام أغنيتها الجديدة "أوبا"، والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر، وقدمت الشكر لكل من حضر حفلها، ثم قدمت أغنية 100 مليون عاملة، وقدمت أيضا عددا من الأغاني منها، حياتي تخصني، تراب أمشير، بقيت شبهك، كما قدمت ميدلي للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وقالت رنا سماحة مؤخرًا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحمل لن يؤثر على غنائها فى الحفلة، معربة عن سعادتها لمشاركة الجمهور هذه اللحظات الجميلة التى تعيشها هذه الأيام.

وتفاجأ مؤخرًا متابعو الفنانة رنا سماحة بإلغائها متابعة زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما قامت بحذف جميع صورهما معًا في كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل .

وطرحت مؤخرًا المطربة رنا سماحة، كليب أغنيتها "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.