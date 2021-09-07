مليون مشاهدة في ساعات.. ديانا حداد تحصد النجاح في “عشق ضميان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنانة ديانا حداد الجديدة “عشق ضميان” أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة على صدورها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وكانت ديانا حداد قد تصدّرت “الترند” في السعودية والإمارات والخليج، وعدد من البلدان العربية، بعدما أصدرت كليب أغنية “عشق ضميان”.

وقد طرحت ديانا حداد كليب الأغنية الذي أخرجته نهلة الفهد، بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي: موديل روز، غدير السبتي، شيلاء سبت، نور ستارز، ونهى نبيل.

الجدير ذكره أن أغنية “عشق ضميان” من كلمات الأغنية، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.