ميرفت أمين تنجو من حريق في مبناها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365": نشب حريق في المبنى الذي تسكن فيه الممثلة المصرية ​ميرفت أمين​ أمس الإثنين، نجت منه بأعجوبة.

وأوضحت الممثلة المصرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "تامر أمين" في برنامجه آخر النهار المذاع على قناة "النهار" كشفت من خلالها عن تفاصيل الحريق الذي نشب في العقار الذي تقطن به بمنطقة المهندسين، أن الحريق نشب في الطابق السادس وهي تسكن في الطابق الرابع.

كما نفت الفنانة المصرية ما تم تداوله حول قفزها من شقتها وصعودها إلى سطح البناية هربا من الحريق، مؤكدة على أنها لم تغادر شقتها.

وأضافت أنه تواجدت حوالي 7 عربات إطفاء و 3 عربات إسعاف، بالإضافة إلى فريق من المعمل الجنائي وتم قطع الكهرباء والغاز واستمر الحريق وعملية الإطفاء حوالي 4 ساعات .

وتحدثت أمين عن سبب إستمرار إقامتها في شقتها بالمهندسين قائلة : ” أنا بحب الونس وبحب أحس الناس حواليا ” .