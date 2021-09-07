شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر لـ"الخليج 365": قرار اعتزالى نهائى لا رجعة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة القديرة ليلى طاهر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قرار اعتزالها نهائي ولا رجعة فيه، موضحة أن قرارها يرجع لرداءة الأعمال المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة، لذلك لجأت للاعتزال احتراما لتاريخها.

وبسؤالها إن كان بإمكانها التراجع عن القرار فى حال عرض عليها عمل جيد، ردت: "لا لن أعود وهذا قرار نهائي" ووجهت حديثها إلى جمهورها: "أنا عارفة إنكم بتحبونى لكن كان لازم أخد القرار ده احتراما لكم ولتاريخى".

وكانت ليلى طاهر قد أعلنت فى تصريحات تليفزيونية الاعتزال قائلة: "يكفى ما عملته من تاريخ، ومفيش داعى إنى أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".

وأوضحت ليلى طاهر أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمعة بحياتها الآن، مختتمة: "اكتفيت بما قدمت في تاريخي واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".