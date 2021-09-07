ليلى طاهر تعلن اعتزال الفن: لن أتراجع احتراما لتاريخى وجمهورى ويكفى ما قدمته

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، استبعادها العودة فى قرار الاعتزال عن الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات الماضية، قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية، وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

وأضافت الفنانة ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها يعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تناسبها، متابعة: "الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفى ما عملته من تاريخ ومفيش داعى أنى أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".