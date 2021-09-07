شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تواصل تصوير "معالى ماما" مع محمود الليثى ونور قدرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة بشرى تصوير أحداث فيلمها "معالى ماما" مع محمود الليثى ونور قدرى وطاهر أبو ليلة، والمقرر الانتهاء من تصويره نهاية الشهر الجارى استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" أوقفت التصوير على مدار الفترة الماضية، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها فى العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالى ماما" قضية اجتماعية وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

يشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار.