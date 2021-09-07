شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام المتنافسة فى مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عرض للفيلم الذي صوره الأخوين لوميير في مصر وعرض بسينما كوزمو جراف في نوفمبر عام 1897 وتصل مدته الي نحو 4 دقائق، وذلك يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش الدورة الأولي والتي تستمر حتي 16 سبتمبر الجاري .

يتضمن المهرجان مسابقتين الأولي للأفلام الطويلة ويتنافس علي جوائزها 10 أفلام منها اللبناني " قلتلك خلاص " إخراج إيلي خليفة والفيلم القبرصي " مواطن مميز " من إخراج مارينوس كارتيكس والفيلم الروماني " الفتاة التي بال كلبها " إخراج " أندري هوتولك " وفيلم " الزهرة الزرقاء" إنتاج مشترك مابين صربيا وكرواتيا وإخراج زينكو أوجريستا والفيلم المغربي " مرجانه " في عرضه العالمي الأول وهو من إخراج جمال السويسي والفيلم المغربي " التائهون " في عرضه الدولي الأول وفيلم " أطلس " إنتاج إيطالي سويسري بلجيكي مغربي مشترك من إخراج نيكولو كاستلي والفيلم اليوناني " الخياط " إخراج سوناليزا كنترمان في عرضه الشرق أوسطي الأول.

ويتنافس علي جوائز مسابقة الأفلام القصيرة مايزيد عن الـ 20 فيلما منها فيلم " الرحله الطويله " من اخراج علي خلدوم وإنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق وفيلم " لارج المترنح أو المتمايل " وهو إنتاج كرواتي واخراج ثلاثة مخرجين هم " سيجي نوسيرمك ، جوديتا كامولين ، جسما منوت وفيلم " شاشات شنغهاي " إنتاج فرنسي من اخراج " جافي سيمك "

وفيلم " لا مزيد من الأبطال " إخراج أرنو خيادجانيا وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وأرمينيا وفيلم " وهكذا نحن علي قيد الحياة " إنتاج بلجيكي من إخراج راندا أبو فخر وفيلم " لايوجد أسود علي المريخ " إخراج كريستاف نصيف وهو من إنتاج فرنسا ولبنان وفيلم " شاحنة الرعد " إنتاج جورجيا واخراج جورج كومباليا