شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحيي حفلا بساقية الصاوي رغم الحمل وتهدى طفلها أغنية "حبيب مامي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة رنا سماحة حفلا غنائيا على مسرح قاعة النهر فى ساقية الصاوى، وهو الحفل الأول لها الذي تحييه أثناء الحمل والذي وضح معالمه عليها، وحضر عدد كبير من جمهورها بجانب حضور عدد من الفنانين وبعض الشعراء والملحنين والموزعين.

وفاجأت رنا سماحة جمهورها بحزء من أغنيتها الجديدة التي ستطرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل اسم "حبيب مامي"، والتي تهديها لطفلها، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان محمد فخراني توزيع جلال فهمي.

وقالت رنا سماحة مؤخرًا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحمل لن يؤثر على غنائها فى الحفلة، معربة عن سعادتها لمشاركة الجمهور هذه اللحظات الجميلة التى تعيشها هذه الأيام.

وتفاجأ مؤخرًا متابعو الفنانة رنا سماحة بإلغائها متابعة زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب عبر حسابها بموقع إنستجرام، كما قامت بحذف جميع صورهما معًا فى كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل.

وطرحت مؤخرًا المطربة رنا سماحة كليب أغنيتها "أستاذ تمثيل" عبر قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.