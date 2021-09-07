شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض "أحدب نوتردام" على مسرح الطليعة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف عروض مسرحية "أحدب نوتردام" على مسرح الطليعة بدءا من الخميس المقبل، وتقدم يوميًا عدا الثلاثاء فى تمام الساعة 9 مساء، وذلك بعد عرضها لمدة يومين أوائل الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن عرض "أحدب نوتردام" عن رواية لفيكتور هوجو تحمل نفس الاسم، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، من بطولة جورج أشرف، يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندى، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادى ثروت، مى السباعى، هبة قناوى، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق على، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور حمدى عطية، أزياء نعيمة عجمى، مكياج إسلام عباس، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد حضرت بروفات العرض المسرحى "أحدب نوتردام"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، ورافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وكان فى استقبالهم الفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض.