شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب: إعادتى توزيع أغنية "مسا النور والهنا" إضافة فى رصيدى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة شيماء الشايب أنها سوف تطرح أغنية "مسا النور والهنا" التي تغنت بها الراحلة وردة بتوزيع جديد على طريقة فيديو ليريكس يوم الخميس عبر موقع يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت شيماء في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها من صغرها اتربت على أغانى الزمن الجميل من والدها الفنان شفيق الشايب ووالدتها المطربة فاطمة عيد، مشيرة إلى أن أغنية "مسا النور والهنا" خفيفة على القلب.

وأضافت شيماء: "موضوع إعادة التراث شيء مهم جدا لأننا بنفكر الأجيال الجديدة بهؤلاء المطربين، خاصة أن البعض منهم لم يعرفوا مثل هذه الأغانى، والتى أعتربها إضافة فى رصيدى ومشوارى الغنائى".

ومن المعروف أن أغنية "مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة الراحلة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح. وتقول كلماتها: "مساء النور والهنا، على الموجودين هنا واللي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد، قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، و اسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا".



