شكرا لقرائتكم خبر عن "ما لا نعرفه عن مريم" يشارك فى مهرجان لندن السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" بالمسابقة الرسمية فى مهرجان "لندن السينمائى الدولى" فى دورته الـ65، من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من آلام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤي أفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.

يذكر أن فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" مثّل مصر فى مهرجان "فالنسيا السينمائى الدولى" بإسبانيا فى دورته الـ37، داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، كما تم اختيار الفيلم في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن اطار المسابقة الرسمية للمهرجان.