الليلة.. ميمي جمال ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة ميمي جمال وبناتها وأحفادها، الليلة في تمام الساعة الـ11 مساءًا.

ونشرت إسعاد يونس برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقه "إنستجرام"، وعلقت :"قعدة ضحك وذكريات مع ميمي جمال وبناتها وأحفادها الليلة في صاحبة السعادة الساعة 11 مساءًا على "DMC.

جدير بالذكر أن الفنانة ميمي جمال قدمت نحو 490 عملاً فنيًا بين الدراما والسينما، كان أبرزهم في السينما: "أقوى من الحب"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "شيء من الحب"، "لف ودوران"، وفي الدراما التليفزيونية: "أهلا بالسكان"، "ساكن قصادي"، "كيد النسا"، "الباطنية"، "عائلة الحاج متولي"، ومن المسرحيات: "نمرة 2 يكسب"، "العبيط"، "الحرامية أهم"، "أصل وخمسة"، "القشاش" وغيرها.